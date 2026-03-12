В Егорьевске врачи удалили опухоль яичника более 10 см

Врачи Егорьевской больницы экстренно прооперировали 48-летнюю женщину с агрессивным раком яичника и удалили опухоль размером более 10 сантиметров. Пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии с внутренним кровотечением и низким уровнем гемоглобина. Операция прошла успешно, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Женщина обратилась за медицинской помощью после двух недель сильных болей в животе. К этому моменту ее состояние резко ухудшилось: уровень гемоглобина снизился до 60, что свидетельствовало о массивной кровопотере. При поступлении врачи заподозрили рак яичника с распадом опухоли и продолжающимся кровотечением.

«Ситуация требовала немедленного вмешательства. Мы приняли решение о проведении экстренной операции по жизненным показаниям. Во время хирургического вмешательства стало ясно, что злокачественная опухоль поразила оба яичника, а ее распад привел к обширному кровотечению. Были обнаружены и множественные метастазы. Операция была проведена лапароскопическим методом. Нам удалось удалить опухоль диаметром более 10 сантиметров, остановить кровотечение и устранить непосредственную угрозу жизни», — прокомментировал заведующий стационаром, исполняющий обязанности заведующего акушерско-гинекологическим отделением Владислав Каданцев.

Сейчас пациентка проходит лечение и реабилитацию в стационаре, ее состояние стабилизировано. После выписки ее направят в Московский областной онкодиспансер для прохождения дальнейшей терапии, включая курс химиотерапии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.