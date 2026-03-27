В Егорьевске 27 марта провели конференцию по онкопомощи

Конференция «Преемственность в онкологии: пациент в центре маршрута» прошла 27 марта в Егорьевской больнице. В ней приняли участие ведущие онкологи страны и специалисты из разных городов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками конференции стали доктор медицинских наук, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн и кандидат медицинских наук, главный врач Одинцовской областной больницы, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Московской области Иван Каприн, который выступил модератором встречи. Гостей также приветствовали председатель совета депутатов м. о. Егорьевск Михаил Лавров и главный врач Егорьевской больницы Дмитрий Каприн.

Дмитрий Каприн отметил, что обмен передовыми практиками необходим для развития диагностики и лечения онкологических заболеваний. По его словам, важно максимально сократить время от первичной диагностики до приема у врача-онколога и назначения специальных исследований, чтобы пациент своевременно получил всю необходимую помощь.

Отдельное внимание участники уделили персонифицированному лечению, когда схема терапии подбирается индивидуально с учетом сочетания лучевой, лекарственной терапии и возможного хирургического вмешательства. В Егорьевской больнице уже применяют решения с искусственным интеллектом. Совместно с компанией «Третье мнение» здесь используют программы для анализа КТ и МРТ, помощи при маммографии, а также умные камеры для контроля состояния пациентов в реанимации.

В программу конференции также вошли вопросы диагностики и лечения меланомы, молекулярно-генетического профиля опухолей и современных методов выявления гематологических заболеваний. Опытом поделились специалисты Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова, Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России и Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.