В Дубне пациентка достигла ремиссии после лечения рака таргетной терапией

Пациентка Дубненской больницы находится в ремиссии спустя два года после лечения таргетной терапией. Ранее женщина перенесла рак молочной железы, а после 20 лет стойкой ремиссии у нее выявили рак легкого, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач-онколог Дубненской больницы Наталья Дронина рассказала о пациентке, у которой в 2003 году диагностировали рак молочной железы. После своевременной операции, химио- и лучевой терапии женщина 20 лет находилась в стойкой ремиссии и вела полноценную жизнь.

В 2023 году, когда пациентке было 66 лет, плановое обследование выявило рак легкого I стадии. Операция прошла успешно, однако позднее врачи обнаружили метастазы в коже грудной клетки. За время борьбы с болезнью женщина перенесла три операции.

Наталья Дронина назначила пациентке таргетную терапию, которая прицельно воздействует на опухолевые клетки. Лечение позволило уменьшить опухоль без выраженных побочных эффектов и сохранить высокое качество жизни. Через несколько месяцев контрольное обследование показало полное исчезновение опухолевой ткани.

«Если однажды был поставлен диагноз злокачественного новообразования, важно не только пройти лечение, но и регулярно проходить контрольные обследования. Этот случай — яркий пример того, как осознанный подход к своему здоровью и своевременная диагностика позволяют не только продлить жизнь, но и сохранить ее высокое качество даже при серьезных заболеваниях», — отметила Наталья Дронина.

Спустя два года после лечения пациентка остается в ремиссии, ведет активный образ жизни и продолжает наблюдаться у Натальи Дрониной.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.