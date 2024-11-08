В Домодедовской стоматологии было санировано более 600 детей

Год назад в домодедовскую стоматологию приняли первых маленьких пациентов в наркозном отделении, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Врачи индивидуально подходят к каждому случаю, обеспечивая комфорт и безопасность процедуры. Это касается всех этапов — от записи у администратора до самой санации полости рта под наркозом За этот год санировано под наркозом более 600 детей.

Теперь не нужно ждать очереди и тратить большие суммы денег на лечение в коммерческих структурах, что особенно важно для семей, воспитывающих особенных детей

«На данный момент доступность стоматологической помощи под наркозом обеспечена день в день, это результат колоссальной, кропотливой командной работы», — отмечает главный врач Каюгин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.