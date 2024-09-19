В Домодедовской поликлинике начал вести прием сосудистый хирург

Он окончил обучение сначала в Первом медицинском университете им. Сеченова, затем в ординатуре и аспирантуре на базе Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского — это отличный фундамент.

Сейчас Артур проходит стажировку и готовится приступить к работе в должности сосудистого хирурга клинико-диагностического центра поликлиники № 2

«Вопрос о моем трудоустройстве был решен положительно, чему я очень рад. Огромное спасибо главному врачу за доброжелательность и веру в мои профессиональные компетенции! Домодедовская больница славится опытными врачами, мне будет у кого набраться практического опыта», — говорит Артур Владимирович.

Консультация сосудистого хирурга необходима при признаках нарушений кровообращения в различных областях тела. В том числе это пациенты с синдромом диабетической стопы, имеющие проблемы с сосудами ног из-за пристрастия к курению. При наличии медицинских показаний доктор направит пациента в сосудистый центр Домодедовской больницы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что с осени этого года для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медпомощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация.

«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любую погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счет уже идет на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам», — сказал Воробьев.

Он отметил, что медики могут работать на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные.

«Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители», — добавил губернатор.