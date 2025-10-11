В Домодедовской больнице внедрен инновационный метод диагностики и лечения — биорезонансное исследование и терапия. Принцип метода основан на том, что каждый орган работает на определенных гармоничных частотах. В норме эти колебания находятся в равновесии, но под воздействием патологических факторов могут нарушаться, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Под воздействием каких-либо агентов — это может быть и патогенная нагрузка, и токсическая нагрузка, чаще всего — инфекционные агенты — частотные характеристики органов могут нарушаться. Возникают так называемые патологические частоты, развиваются заболевания», — объясняет Наталья Хижняк, врач-физиотерапевт Домодедовской больницы.

Биорезонансное исследование не ставит диагноз, но позволяет определить, какие частоты и органы требуют коррекции. Метод широко применяется у пациентов с различными заболеваниями и даже после химиотерапии для снижения побочных эффектов. Однако лечение возможно только при отсутствии противопоказаний и с разрешения лечащего врача.

«Нельзя пациентам с кардиостимулятором, с серьезными нарушениями ритма и, если человек наблюдается у онколога, только с его разрешения», — предупреждает Наталья Хижняк.

Курс лечения длится от 4 до 12 процедур, с повторной диагностикой каждые 4 сеанса для мониторинга изменений и корректировки терапии.

Биорезонансная терапия считается безопасным и современным способом восстановить гармоничные ритмы организма, что способствует улучшению самочувствия и качества жизни.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.