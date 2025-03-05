В Домодедовской больнице доступно обследование на колоректальный рак

В Домодедовской больнице в центре «Здоровье Подмосковью» теперь можно пройти профилактическое обследование на колоректальный рак.

Диспансеризация включает два важных этапа:

Первый этап — иммунохимический анализ кала на скрытую кровь. Пациентам в возрасте от 40 до 75 лет нужно обязательно взять этот анализ с собой. Этот метод позволяет выявить возможные опухоли верхних отделов ЖКТ.

Второй этап — колоноскопия, которую проводят при положительном результате первого анализа. Рекомендуется регулярно проходить это исследование после 55 лет, один раз в пять лет.

Высокие технологии для вашего здоровья Колоноскопию выполняют на новейшем оборудовании экспертного уровня в эндоскопическом центре Домодедовской больницы (поликлиника № 2). Врач не только обследует слизистую кишечника, но и может провести биопсию подозрительных участков.

Ирина Садыкова, врач центра, подчеркивает важность ранней диагностики: «Ранней диагностике колоректального рака уделяется большое внимание в Домодедовской больнице, так как это поможет вовремя начать лечение. В большинстве случаев пациентов можно спасти, если колоректальный рак обнаруживается на ранней стадии»

Рак толстой кишки часто протекает бессимптомно на начальных этапах, поэтому регулярный скрининг крайне важен. Особенно внимательно стоит относиться к своему здоровью людям старше 45 лет, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника или имеющим наследственную предрасположенность.

Врачи настоятельно советуют всем гражданам с 40 лет ежегодно сдавать иммунохимический тест на скрытую кровь. Это простой способ убедиться, что вы вне зоны риска.

Для прохождения обычной или углубленной диспансеризации, включая проверку на колоректальный рак, обратитесь к вашему терапевту или специалисту. Запись доступна через:

— Телефон горячей линии: 122;

— Региональный портал «Здоровье»;

— Инфоматы в поликлиниках.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.