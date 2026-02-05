В Домодедово собрали более 44 литров крови на первом Дне донора 2026 года

В Домодедово 4 февраля прошел первый в 2026 году День донора, в ходе которого 98 человек сдали более 44 литров крови для пациентов медицинских учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый в 2026 году День донора состоялся 4 февраля в молодежном центре «Победа» в Домодедово. Специалисты Московского областного центра крови организовали сбор крови для пациентов больниц, включая детей с онкологическими заболеваниями.

В акции приняли участие жители округа, волонтеры, медицинские работники, представители силовых структур, духовенства и общественных организаций. На площадке работали врачи Домодедовской больницы. Многие доноры регулярно участвуют в подобных мероприятиях, отмечая, что это минимальный вклад, способный спасти жизнь.

Участники акции также могли вступить в регистр доноров костного мозга. Специалисты подчеркнули, что донорство костного мозга особенно важно для лечения тяжелых онкогематологических заболеваний, а расширение регистра увеличивает шансы пациентов на выздоровление.

К акции присоединились представители правоохранительных органов и домодедовского духовенства. Священнослужители заранее информировали прихожан и молодежь о мероприятии, чтобы привлечь больше участников.

Всего кровь сдали 98 человек, было собрано более 44 литров донорской крови, которая поступит в медицинские учреждения региона. В администрации сообщили, что подобные акции будут продолжены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.