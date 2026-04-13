В Домодедове внедрили новые методы диагностики сосудов

В кардиологическом отделении Домодедовской больницы начали применять оптическую когерентную томографию и измерение фракционного резерва кровотока для точной диагностики сосудов. Новые возможности стали доступны после дооснащения ангиографа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дополнительное оснащение установили на ангиограф, который был введен в эксплуатацию в прошлом году по региональной программе «Здравоохранение Подмосковья». За это время на оборудовании провели сотни сложных малоинвазивных операций.

Расширение функционала аппарата позволило вывести диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний на новый уровень.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.