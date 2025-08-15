В Домодедове стартовала вакцинация против гриппа

В округе началась вакцинация против гриппа. Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов первым сделал прививку и призвал жителей заботиться о своем здоровье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы ожидаем, как обычно, в осенне-зимний сезон повышение заболеваемости. В этом году в России будет циркулировать грипп А — серьезный штамм, который вызывает осложнения у определенных групп лиц», — отметил Осипов.

Вакцинация проводится в поликлиниках и амбулаториях, а также в центре диспансеризации. Фельдшер Елизавета Ковалева поддержала вакцинацию: «Всем рекомендую, потому что иммунопрофилактика — это защита организма от инфекционных болезней». Она добавила, что прививки, как правило, переносятся хорошо и незначительное ухудшение самочувствия — это норма.

«Существуют противопоказания, но многие из них временные», — подчеркнул Осипов.

По словам врачей, чтобы избежать эпидемий, необходимо привить как минимум 70% населения. В прошлом году вакцинацией были охвачены 65% жителей, что помогло избежать вспышки заболеваний.

Специалисты настоятельно рекомендуют провести вакцинацию заранее, чтобы защитить себя в преддверии осенне-зимнего сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.