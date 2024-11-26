В Домодедове построят детско-взрослую поликлинику с постом скорой помощи

В ЖК «Прибрежный парк» городского округа Домодедово планируется строительство детско-взрослой поликлиники с постом скорой помощи. Мособлархитектура согласовала облик медучреждения. Начало строительства запланировано на I квартал 2025 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание будет трехэтажным, его площадь — около 4 тыс. кв. м. Пост скорой помощи рассчитан на 2 автомобиля выездных бригад. Поликлиника рассчитана на 216 человек в одну смену — 162 взрослых пациента и 54 ребенка.

Основа силуэта поликлиники — два пересекающихся прямоугольника, образующих букву «Т». Первый этаж облицуют графитовой клинкерной плиткой, остальные этажи — более светлой декоративной штукатуркой. Главным акцентным элементом станут межоконные вставки из темной клинкерной плитки, которые выделят вертикали здания и зададут четкий ритм рисунку фасадов.

Над каждой входной группой разместят навесы, входы выполнят без ступеней и пандусов. На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство с озеленением, установят информационные стенды и указатели с дублированием по системе Брайля. Появится автомобильная и велосипедная парковки.

Помимо врачебных кабинетов, в поликлинике появятся аптека, зона дневного стационара, отделение рентгенологии, фильтр-бокс, прививочный блок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.