В Домодедове открыли отделения краткосрочной госпитализации

В Домодедовской больнице начали работать отделения краткосрочного пребывания пациентов по хирургии, урологии, гинекологии и травматологии. Новый формат позволяет проводить малые операции без длительной госпитализации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Решение о краткосрочной госпитализации принимают руководство учреждения и заведующие отделениями с учетом диагноза и характера операции. Подход применяется при малых вмешательствах, не требующих продолжительного наблюдения.

При этом краткосрочные стационары не рекомендуются пожилым пациентам из-за повышенного риска осложнений. Также формат не подходит людям с хроническими заболеваниями, включая ишемическую болезнь сердца и сердечную недостаточность.

«Сохранение здоровья наших граждан и внедрение передовых медицинских решений — это национальные цели развития России в сфере здравоохранения», — отметил депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.