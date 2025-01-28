В Домодедове 3 февраля состоится день донора в помощь детям с онкологией

В городском округе Домодедово состоится очередной день донора в помощь детям с онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция пройдет 3 февраля с 9:00 до 12:00 в молодежном центре «Победа» по адресу: город Домодедово, площадь 30-летия Победы, д. 2.

В Домодедове живет много неравнодушных людей, которые регулярно сдают кровь и помогают спасать жизни.

«За 2024 год домодедовцы сдали более 140 литров крови. Спасибо каждому жителю городского округа за неравнодушие и спасенные жизни. Это действительно важно», — поблагодарила участников акции «День донора» глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Администрация городского округа Домодедово делится важной информацией о подготовке к сдаче крови:

накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, мясные, рыбные и молочные продукты;

натощак сдавать кровь не рекомендуется;

за 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики;

утром необходимо легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен сладкий чай;

за час до сдачи крови следует воздержаться от курения;

не следует сдавать кровь после ночного дежурства или бессонной ночи.

Желающим принять участие в акции необходимо иметь при себе паспорт и снилс.

Организаторами регулярной акции выступают Домодедовская центральная городская больница совместно с Домодедовским благочинием, Московской областной станцией переливания крови и МКЦ «Победа».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.