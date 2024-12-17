В Долгопрудный поступило новое офтальмологическое и ЛОР оборудование

В стационар и поликлинику № 1 Долгопрудненской больницы поступило новое офтальмологическое и ЛОР оборудование для диагностики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это три офтальмологические щелевые лампы отечественного производства. Приборы предназначены для вычисления остроты зрения, оценивания состояния глаза, для обнаружения разных патологий и аномалий развития фронтальной зоны глаза.

Эти устройства включает в себя бинокулярный микроскоп и систему освещения. С помощью лампы можно проводить обследование роговицы, конъюнктивы, фронтальной глазной камеры, радужки, хрусталика и стекловидного тела.

Два прибора установлены в городской поликлинике, а еще один — в отделении офтальмологии и оториноларингологии стационара.

Периметр автоматический или анализатор поля зрения, также отечественного производства, поступил в кабинет поликлинических офтальмологов: прибор предназначен для исследования центрального и периферийного поля зрения, проверки пороговой чувствительности сетчатки. Это флагманская модель, с широким спектром возможностей для диагностики и мониторинга нарушений поля зрения. Благодаря современным технологиям и уникальным алгоритмам тестирования, прибор подходит для быстрой и надежной диагностики как у молодых, так и пожилых пациентов.

Для отоларингологов в поликлинику поступил аудиометр, польского производства. Это компактное устройство, посредством которого проводится измерение порогов слышимости разночастотных звуков, диагностика нарушений, определение качества слухового аппарата и оценка его чувствительности к колебаниям звука.

Современные приборы, общей стоимостью около пяти миллионов рублей, поступили в подразделения Долгопрудненской больницы по программе Модернизации министерства здравоохранения Московской области. Техника введена в эксплуатацию и уже помогает врачам в диагностике зрительных и слуховых нарушений у пациентов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.