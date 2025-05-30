В Долгопрудном за раз хирурги провели две операции пострадавшему в ДТП

Пострадавший в ДТП на севере Московской области 22-летний молодой человек в тяжелом состоянии поступил в травмацентр стационара Долгопрудненской больницы по скорой помощи. У него была сочетанная травма: диагностирован перелом голеностопного сустава и повреждения 4-го позвонка поясничного отдела. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пациент не мог самостоятельно передвигаться. Части четвертого позвонка оказались настолько деформированы, что нервные окончания позвоночного столба в этом месте практически полностью были пережаты отломками. Также у молодого человека диагностированы многочисленные травмы лицевых костей», — рассказал заведующий травмацентра первого уровня на базе стационара Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.

Сразу же после инструментальных исследований, выполненных на уровне приемного отделения, пострадавший был экстренно поднят в операционную, где был введен в медикаментозный сон — аккуратно интубирован опытным анестезиологом Маргаритой Киселевой.

Затем травматолог-ортопед Владимир Рублев с помощью металлоконструкции выполнил фиксацию поврежденного голеностопного сустава правой ноги и уступил место за операционным столом нейрохирургам — заведующему отделением Павлу Савинкову и его сотруднику Станиславу Киселеву.

Врачи с использованием микрохирургической техники высвободили нервные окончания в разломанном позвонке, выполнили его репозицию и укрепили с помощью шести титановых винтов.

Симультанная или одномоментная операция заняла у врачей около 3 часов. После вывода пациента из медикаментозного сна, анестезиолог Маргарита Киселева выполнила больному блокирующие первоначальный болевой синдром инъекции.

Сейчас молодой человек стабилизирован и получает необходимое лечение в отделении нейрохирургии. Из-за фиксации ноги он еще не может передвигаться. Но, спустя время, это произойдет. Далее пострадавшим займутся лицевые хирурги в другом лечебном учреждении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.