В Долгопрудном за май зарегистрировали 63 обращения из-за укусов клещей

В мае в приемное отделение Долгопрудненской клинической больницы обратились 63 человека с укусами клещей, в том числе шесть детей. Большинство случаев связано с поездками в другие муниципалитеты Подмосковья и регионы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«За май в приемное отделение с жалобами на укусы клещей обратились 63 пациента, среди которых шесть детей. В основном это привозные случаи из других муниципалитетов Подмосковья и регионов», — сообщила начальник эпидемиологического отдела Долгопрудненской клинической больницы Ольга Мамаева.

Клещи являются переносчиками ряда инфекций, наиболее опасной из которых считается клещевой энцефалит. Самой эффективной мерой профилактики остается вакцинация. Бесплатную прививку можно сделать в поликлинике Долгопрудненской клинической больницы.

Все парки и скверы Долгопрудного прошли профилактическую обработку. Перед выездом на природу врачи рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду и заправлять брюки в носки или обувь. Владельцам домашних животных также советуют своевременно обрабатывать питомцев специальными средствами от клещей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.