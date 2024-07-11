Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 14:48

В Долгопрудном состоится выездная донорская акция в июле

День донора пройдет 23 июля в городском округе Долгопрудный. Акция пройдет с 9:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Требуется предварительная запись. Ее можно осуществить на сайте.

Доноры получат: денежную компенсацию на питание 998 рублей; справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Участником дня донора можно стать, если: исполнилось 18 лет и больше; не имеется постоянных и временных противопоказаний к донации.

С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Накануне донации нужно соблюдать диету донора.

С графиком акций можно ознакомиться на платформе донорского движения Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.