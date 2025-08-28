В Долгопрудном начинают работу мобильные пункты вакцинации

Осень на пороге, а значит, приближается сезон простуд. Наступило время позаботиться о своем здоровье и сделать прививку от гриппа. В Долгопрудном возобновляют работу мобильные пункты вакцинации. Защититься от вируса здесь сможет любой желающий, сообщает пресс-служба администрации округа.

График работы мобильных пунктов:

МФЦ (ул. Первомайская, д. 11, без записи) — 2, 9, 16, 23, 30 сентября — 16:30–18:30;

ДНПП (пл. Собина, д. 1, без записи) — 4, 11, 18, 25 сентября — 10:00–11:00;

ЦКОС (ул. Ак. Лаврентьева, д. 23, запись по телефону: 8(495)576-04-25) — 5, 19 сентября — 11:00–12:00;

Врачебный кабинет (ул. Набережная, дом № 29, корп. 1, без записи) — 3, 10, 17, 24 сентября — 12:00–15:00.

Потребуются паспорт и номер полиса ОМС.

Вакцинироваться от гриппа можно и в прививочных кабинетах поликлиник Долгопрудненской больницы.

Запись — в личном кабинете портала Госуслуг или портала «Здоровье», по номеру телефона 122 или в чат-боте «Денис».

