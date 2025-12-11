В Дмитровском округе обсудили улучшение информирования пациентов в медучреждениях

Совещание по вопросам здравоохранения прошло 9 декабря в администрации Дмитровского округа с участием главы Михаила Шувалова, руководителей медучреждений и замминистра здравоохранения Московской области Ирины Кононовой, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

На очередном совещании по вопросам здравоохранения в Дмитровском округе основное внимание уделили анализу обращений жителей, связанных с получением медицинских услуг. Глава округа Михаил Шувалов отметил, что обращения тщательно анализируются для оперативного реагирования и выявления направлений, требующих улучшения.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Кононова подчеркнула, что удовлетворенность медицинскими услугами и результаты социологических исследований — разные показатели, однако в целом уровень удовлетворенности работой больниц и поликлиник в регионе остается высоким. Большинство жалоб связано с некорректной работой электронных сервисов, на которые медики повлиять не могут.

В ходе обсуждения участники отметили необходимость информировать жителей о доступных способах записи на прием и вызова врача на дом через кол-центр и роботизированные сервисы. Особое внимание уделили важности разъяснительной работы с пациентами по вопросам анализов, процедур, лекарств и получению медицинских документов. Главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян рассказал о работе специализированных чатов для разных направлений, где пациенты получают актуальную информацию и ответы на вопросы.

Михаил Шувалов подчеркнул, что информирование населения нужно расширять, чтобы жители знали не только о новых технологиях и оборудовании, но и о специалистах, ежедневно оказывающих медицинскую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.