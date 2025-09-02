В детскую поликлинику Электростали поступило новое оборудование

«Комплекс предназначен для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, резервов организма, параметров физического развития человека и выдачи индивидуальных рекомендаций по коррекции состояния», — пояснила медицинская сестра кабинета ЭКГ детской поликлиники Светлана Исаева.

После подключения и настройки параметров, осуществленной совместно с инженером, комплекс «Здоровье-экспресс» готов к работе. Теперь современные приборы будут помогать врачам в проведении углубленной диагностики состояния здоровья юных пациентов.

Так, например, модуль занесения данных антропометрии позволит специалистам не только фиксировать стандартные показатели, такие как рост и вес ребенка, но и измерять коэффициент жировой прослойки. Такой подход поможет своевременно выявлять у детей склонность к набору лишнего веса и принимать профилактические меры.

Для диагностики состояния дыхательной системы будет применяться автономный запоминающий спирометр, который способен измерять, вычислять и сохранять в памяти важнейшие параметры внешнего дыхания.

Анализатор состава тела поможет определить количество белка в рационе ребенка, оценить нутритивный статус, а также комплексно проанализировать двигательную активность и общее физическое развитие детей и подростков.

Использование нового аппаратно-программного комплекса позволит врачам получать более точные и полные данные о состоянии здоровья детей, что, в свою очередь, будет способствовать более эффективному выявлению и профилактике заболеваний, а также разработке персонализированных рекомендаций для каждого ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.