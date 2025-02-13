В детском центре им Рошаля врачи спасли малыша, проглотившего иголку

Бригада скорой помощи доставила ребенка в центр с жалобами на боль в животе. Отец мальчика, ставший свидетелем происшествия, тут же вызвал скорую помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В центре ребенку сделали обзорную рентгеноскопию брюшной полости. Результаты подтвердили наличие иголки в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Острый конец иглы зафиксировался в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки. Мальчику провели эндоскопическую операцию.

Врачи-эндоскописты аккуратно извлекли инородное тело из слизистой оболочки с помощью биопсийных щипцов и переместили его в желудок, чтобы избежать повреждения окружающих тканей. Затем они захватили иголку за «тупую» часть с помощью эндоскопического инструмента «Крокодил» и полностью удалили. Малоинвазивная операция длилась 30 минут и прошла успешно. К счастью, иголка не успела причинить серьезного вреда мальчику, и на следующий день его уже выписали домой.

Такие случаи напоминают нам о важности осторожности и внимательности. Если ваш ребенок проглотил что-то опасное, немедленно обратитесь к врачу. Помните, что быстрая реакция и профессиональная помощь могут спасти жизнь и здоровье вашего малыша.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.