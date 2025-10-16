В детской поликлинике Шатуры приступила к работе новый врач-педиатр

Молодой специалист Елизавета Пилуй приехала в Шатуру вместе с мужем Дмитрием Капустиным — аспирантом Курчатовского института, который пришел работать на лазерный центр. Елизавета нашла вакансию в Шатуре через портал «Работа России», прошла собеседование и в тот же день была принята на должность педиатра в поликлинику № 1. К работе приступила 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ее участок — это 820 детей. С некоторыми из них доктор уже успела познакомиться. «Пока мне легче работать с ребятами постарше, они могут рассказать, где болит, когда началось это состояние», — говорит врач.

В обязанности Елизаветы Пилуй входит не только амбулаторный прием, но и посещение больных на дому, а также патронаж новорожденных.

Молодой специалист рассказала, что работа в Шатуре — первое место, где ей пришлось трудиться самостоятельно, поэтому в любой ситуации она не стесняется обращаться за помощью к опытным коллегам. Этим летом доктор окончила Белгородский медицинский университет. Профессию выбрала по зову сердца.

«Дважды в год, зимой и летом, мы проходили практику в Белгородской областной больнице, вели прием вместе с опытными врачами. Я всегда выбирала работать вместе с врачом-генетиком. Мне очень интересно это направление, поэтому в будущем, если будет возможность, хотела бы пройти обучение по этой специализации», — поделилась Елизавета Пилуй.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.