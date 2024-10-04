В детской поликлинике Дзержинского приступил к работе новый врач-эндокринолог

«Я очень люблю детей. Когда сама была еще ребенком, всегда присматривала и играла с младшими. Во многом поэтому захотела стать детским врачом. А эндокринология была одной из самых любимых дисциплин в институте: всегда были удивительны и интересны механизмы действия гормонов и гормонозаместительная терапия как таковая. Это как будто такая высшая математика в медицине», — рассказала Языкова.

Записаться на прием к специалисту в ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница» можно через региональный портал госуслуг Московской области и чат-бота Дениса в разделе детская эндокринология.

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года кадровый состав Дзержинской городской поликлиники пополнили сразу несколько специалистов, среди них онколог, эндокринолог взрослый, уролог, участковый терапевт, травматолог. А в октябре 2024 начали прием новые врачи — невролог, детский эндокринолог, гериатр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.