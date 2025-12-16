В детской больнице Подольска провели более 900 операций с начала года

В отделении травматологии и ортопедии Подольской детской больницы (ПДБ) с начала текущего года провели более 900 операций. Высококвалифицированную медицинскую помощь получили более 1 500 пациентов с травмами и заболеваниями опорно‑двигательного аппарата. Заведующий отделением травматологии и ортопедии ПДБ Владимир Ланцов рассказал, что в лечении применяет аппарат собственного изобретения и планирует расширить спектр реконструктивных ортопедических операций для детей с последствиями травм, тяжелых повреждений и деформаций конечностей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ланцов возглавил отделение в сентябре текущего года. Ранее заведовал отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова, руководил отделением травматологии и ортопедии № 1 в центре Рошаля. В 2023 году награжден почетной грамотой РНИМУ им. Н. И. Пирогова и благодарностью Министра здравоохранения РФ.

«В 2026 году планируем активно развивать направление больших реконструктивных ортопедических операций. Речь идет о помощи детям с последствиями травм, тяжелыми заболеваниями и деформациями конечностей. На сегодняшний день выполнили уже более 900 операций. Уверен, что наши показатели будут расти: мы намерены существенно расширить спектр оперативных вмешательств, которые проводятся в отделении», — сказал Ланцов.

В штате отделения работают четыре врача, включая заведующего, а также около пяти дежурных специалистов. Важная часть работы — тесное взаимодействие с травматологическим пунктом. Команда действует как единый механизм, где каждый готов подменить другого и оказать помощь.

Одна из ключевых разработок Ланцова — стержневой аппарат для коррекции укорочения бедренной и плечевой костей. У аппарата эргономичная форма, облегчающая подбор одежды для пациента, уменьшенное плечо силы, снижающее риск деформации стержней в процессе удлинения кости и специальные фиксаторы, позволяющие блокировать телескопические балки на любом этапе дистракции и предотвращать смещение.

«Это моя разработка на основе известных конструкций, но с серьезными доработками, которые облегчают жизнь пациенту», — подчеркнул врач.

В практике отделения был случай, демонстрирующий важность точной диагностики и оперативного вмешательства. Пациентка обратилась после незначительной травмы, когда рентгенограмма не выявила отклонений. Но у девочки оказался редкий для ее возраста разрыв дистального межберцового синдесмоза — плотной мембраны, соединяющей малоберцовую и большеберцовую кости. Без операции это повреждение практически не лечится и приводит к нестабильности голеностопного сустава, хроническому болевому синдрому, отекам и воспалениям. Диагностировать его можно с помощью рентгенограмм, МРТ или КТ, но чаще — клинически.

Пациентку госпитализировали, провели операцию, после чего начали консервативное лечение. Сейчас она постепенно нагружает ногу, болевой синдром отсутствует. Ожидается, что после Нового года ей разрешат полную нагрузку.

В отделении травматологии и ортопедии ПДБ не только оказывают квалифицированную помощь. Это еще и площадка для внедрения инноваций. Здесь готовы решать сложные клинические задачи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.