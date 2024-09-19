В детских поликлиниках МОЦОМДа появилась вакцина для детей группы риска

Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) информирует жителей городского оруга Люберцы о том, что в детских поликлиниках центра имеются следующие вакцины: Пентаксим, Превенар 13, Комбиотех, Вактривир, АДС-М, Бивакполио, УЛЬТРИКС КВАДРИ (от гриппа), БЦЖ-М, Рота-V-эйд. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Основными критериями направления являются: отягощенный перинатальный анамнез: недоношенность, гипотрофия, ВУИ, внутриутробная пневмония, БЛД; часто болеющие дети; рецидивирующие; пневмонии в анамнезе; гнойные отиты; гнойничковые заболевания кожи; дети с бронхиальной астмой; дети с ПИД; дети с отягощенным аллергоанамнезом (отек Квинке, крапивница, атопический дерматит); с отягощенным вакцинальным анамнезом (осложнения после вакцинации); с отягощенным наследственным анамнезом по вакцинации (осложнения от вакцинации у ближайших родственников); ведется для детей от 0 до 18 лет.

«Если ваш ребенок отстает в графике по вакцинации, в нашем центре вы можете провести догоняющую иммунизацию, записав его к врачу-педиатру по месту прикрепления в одну из 3-х наших поликлиник. Специалист поможет составить для вашего ребенка индивидуальный график вакцинации. Таким образом малыш получит необходимую защиту так быстро, как это возможно», — сказала врач-эпидемиолог МОЦОМДа Николай Лищук.

После укола в течении получаса рекомендовано оставаться в пределах медицинской организации, чтобы исключить острую аллергическую реакцию. Несколько дней после вакцинации в рацион ребенка не следует вводить новые продукты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.