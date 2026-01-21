В Черноголовке школьников обучают первой помощи на современных тренажерах

В Черноголовской школе установили новое оборудование для обучения первой помощи и сердечно-легочной реанимации. Ученики осваивают навыки на современных манекенах и роботах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Черноголовской школе появились современные тренажеры для обучения первой помощи и сердечно-легочной реанимации. Теперь уроки «Основы безопасности и защиты Родины» проходят с использованием манекенов с контроллером и табло, которые фиксируют действия учеников и подают световые и звуковые сигналы о правильности выполнения упражнений.

В распоряжении старшеклассников также появился робот-тренажер младенца с функцией аспирации инородного тела и тренажер для отработки приема Геймлиха. Комплект оборудования включает QR-код для загрузки приложения дополненной реальности, что позволяет изучать сердечную реанимацию в интерактивном формате.

Кроме тренажеров, школа получила мультимедийную программу для подготовки водителей, макеты автомата Калашникова, учебный беспилотник, спецодежду и приборы для отработки действий при пожаре и радиации. Оборудование закуплено по программе «Инвестиции в Подмосковье», направленной на развитие инфраструктуры наукоградов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.