В Чехове подвели итоги работы медучреждений за 2024 год

В рамках часа по здравоохранению глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин совместно с главным врачом Чеховской больницы Андреем Поповым обсудили итоги работы медучреждения за 2024 год и планы на текущий год, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Основной задачей в наступившем году остается улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям нашего округа Чехов. За прошедший год более чем на тысячу возросло количество пациентов, прикрепившихся к больнице, увеличив тем самым общее число до 124 754 человек», — отметил Михаил Собакин.

На 24% увеличилось количество профилактических осмотров. Общую диспансеризацию и диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли 77,3% и 49,2% соответственно от общего числа пациентов, попадающих в данные категории. Все это позволило впервые выявить более 54 тысяч заболеваний и вовремя оказать лечение, а также поставить на учет людей, имеющих хронические заболевания.

В муниципалитете наблюдается факт снижения смертности на 2,5%, при этом основную долю составляют смерти от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний.

По итогам 2024 года в муниципалитете зафиксировано снижение обращений жителей на 31%.

На работу в медицинские учреждения округа было принято 65 врачей и 110 сотрудников среднего медицинского персонала. Более чем на 126 млн рублей закуплено и поставлено 26 наименований медоборудования, в том числе три рентгеновских диагностических стационарных комплекса, рентгеновский аппарат для интервенционных процедур, система эндоскопической визуализации и стойка эндовидеохирургическая лапароскопическая.

В планах на 2025 год проведение ремонта входных групп в амбулаториях и ФАПах округа, а также ремонт внутренних помещений хирургического комплекса, амбулаторий в Мещерском и Троицком, ФАПов в Чепелево и Дубне.

«Среди основных задач, поставленных главным врачом на 2025 год, создание условий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи по хирургии, травматологии и ортопедии, открытие гериатрического отделения и центра здоровья. Но, безусловно, главным остается — окончание строительства и открытие детской поликлиники», — подвел итог встречи Михаил Собакин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.