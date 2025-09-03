В Бронницах стартовала прививочная кампания от гриппа

В Бронницкой больнице состоялось мероприятие «Здравчас». Глава округа Дмитрий Лысенков совместно с главным врачом Сергеем Маркитаном и заведующим Бронницкой больницей Галиной Белоусовой обсудили работу медучреждения за 7 месяцев текущего года, диспансеризацию взрослого населения и начало прививочной кампании от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время визита в больницу глава г. о. Бронницы Дмитрий Лысенков совместно с председателем совета депутатов г. о. Бронницы Александром Кашириным сделали прививки от гриппа.

Важно вакцинироваться уже сейчас. Это необходимо для формирования иммунитета, который начнет действовать через несколько недель. Грипп зачастую протекает тяжело, нередко приводит к серьезным осложнениям. Особенно важно вакцинироваться людям из групп риска. Это маленькие дети, чья иммунная система только формируется, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

Сделать прививку от гриппа можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Вакцинация проводится бесплатно в Бронницкой поликлинике по адресу: г. Бронницы, пер. Пионерский, д. 45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.