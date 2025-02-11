В Бронницах состоится «Здравчас» 18 февраля

Во вторник, 18 февраля, в рамках мероприятия «Здравчас» пройдет встреча главы городского округа Бронницы Дмитрия Лысенкова с представителями администрации, главным врачом Сергеем Маркитаном и руководителями структурных подразделений больницы. Основные темы обсуждения — итоги работы стационара круглосуточного пребывания «Бронницкой городской больницы» за 2024 год и планы на 2025 год, сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед началом встречи глава округа Дмитрий Лысенков совместно с главным врачом Сергеем Маркитаном и заведующим больницей Галиной Белоусовой проведут осмотр отделений стационара, чтобы оценить их санитарное состояние и уровень оснащения.

В процессе мероприятия «Здравчас» заведующие различных отделений, таких как терапевтическое, кардиологическое, офтальмологическое, хирургическое и гинекологическое, представят свои доклады.

Место проведения встречи: г. о. Бронницы, Пионерский пер., д. 45.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.