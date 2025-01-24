В Бронницах состоится традиционное мероприятие «Здравчас» 28 января

28 января в рамках «Здравчаса» состоится встреча главы городского округа Бронницы Дмитрия Лысенкова и представителей администрации с главным врачом Сергеем Маркитаном и руководителями структурных подразделений больницы. На повестке — итоги работы стационара круглосуточного пребывания «Бронницкой городской больницы» за 2024 год, план на 2025 год, сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед встречей глава округа Дмитрий Лысенков совместно с главным врачом Сергеем Маркитаном и заведующим Бронницкой больницей Галиной Белоусовой осмотрят отделения стационара Бронницкой больницы, оценивая их санитарное состояние и оснащение.

В ходе «Здравчаса» будут представлены доклады заведующими отделений: терапевтическим, кардиологическим, офтальмологическим, хирургическим и гинекологическим.

Место проведения: г. о. Бронницы, Пионерский пер., д. 45.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.