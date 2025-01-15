В больницы Подольска передали почти 150 единиц медтехники за 2024 год

В течение 2024 года в медицинские учреждения Подольска завезли 147 единиц медицинской техники. Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации округа.

Поступили 77 новых медицинских аппаратов для отделений и подразделений Подольской областной клинической больницы. В том числе колоноскопы и бронхоскопы, мобильный рентген-аппарат типа С-дуга, электронейромиограф, мониторы глубины анестезии, электрохирургический блок. Медицинские учреждения оснастили новыми шкафами для хранения оборудования и мойками.

Главный врач ПОКБ Вардан Геворкян отметил, что поставленное в 2024 году новое оборудование позволит выполнить более точную диагностику заболеваний, эффективнее лечить пациентов и сократить время их реабилитации после хирургических вмешательств.

«Повышение качества и доступности медицинской помощи для пациентов округа — наша главная задача. Надеемся, что план поставок оборудования в 2025 году превысит план прошлого года, и мы сможем с еще большим успехом оказывать медпомощь подольчанам и жителям региона в целом», — подчеркнул Геворкян.

Также 33 единицы медтехники завезли в Подольскую детскую больницу. Теперь врачи могут применять в своей практике бинокулярный офтальмоскоп, риноларингофиброскоп, нефроскоп, 12-канальный электрокардиограф и электроэнцефалограф, высокочастотный электрохирургический аппарат и хирургический аппарат для имплантации. Еще пять единиц медицинского оборудования поступило в Подольский родильный дом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.