В больницу Долгопрудного поступили 3 аппарата искусственной вентиляции легких

Три новых аппарата искусственной вентиляции легких поступили в больницу округа Долгопрудный. Медицинская техника производства известной немецкой компании — инновационная инженерная разработка, предназначенная для детей и новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это высококачественное оборудование, поступившее в больницу в полной комплектации, может быть использовано для подачи ингаляционно-дыхательного наркоза.

Новый аппарат ИВЛ обладает возможностью выбора из более чем 10 режимов вентиляции легких, включая как инвазивные, так и неинвазивные, в том числе с поддержкой давлением.

Аппарат дополнен опцией высокочастотной осцилляторной вентиляции для работы с недоношенными детьми и детьми массой до 12 килограмм с существенными респираторными нарушениями, не позволяющими использовать другие режимы вентиляции. Опция моделирует активный вдох и выдох.

Цветной сенсорный дисплей диагональю 12 дюймов демонстрирует все необходимые параметры. Встроенный аккумулятор позволяет работать без подключения к сети электропитания час при стандартных режимах вентиляции или полчаса в режиме высокочастотной осцилляторной вентиляции.

Аппараты ИВЛ поступили в Долгопрудненскую больницу в рамках программы модернизации стационаров министерства здравоохранения Московской области. И после настройки и обучения персонала будут установлены в соответствующих подразделениях больницы.

Общая стоимость техники — 24 млн 600 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.