В больнице Зарайска провели два эндопротезирования тазобедренного сустава

В стенах Зарайской больницы прошло важное событие: под руководством доктора медицинских наук, профессора, руководителя отделения травматологии и ортопедии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского», главного внештатного специалиста травматолога-ортопеда министерства здравоохранения Московской области Дмитрия Шавырина было проведено два оперативных вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Несмотря на то, что наш город не так велик, как многие другие населенные пункты России, Зарайская больница демонстрирует динамичное развитие и прогресс. Наши специалисты не остаются на месте: они активно занимаются повышением квалификации в различных медицинских специальностях и внедряют лучшие практики для обеспечения высококачественной медицинской помощи.

«Было выполнено два эндопротезирования тазобедренного сустава пожилым пациентам — жителям нашего муниципального округа. У них имелись возрастные изменения в тазобедренном суставе, так называемый артроз, который значительно ограничивал движения в суставе, и, как следствие, существенно влиял на качество жизни пациента. Все они были обследованы перед операцией на базе нашей поликлиники, после этого поступили в хирургическое отделение для оперативного лечения», — рассказал заведующий хирургическим отделением врач-хирург Павел Комаров.

Как подчеркнул Дмитрий Шавырин, эндопротезирование тазобедренного сустава является одним из самых востребованных оперативных вмешательств. Поэтому он глубоко убежден, что в каждом медицинском учреждении где есть травматологическая помощь и круглосуточное дежурство, должно проходить данное оперативное вмешательство. Дмитрий отметил, что команда Зарайской больницы оказалась на высоте, отлично сработала и в нашей больнице есть все условия для выполнения таких оперативных вмешательств.

«С учетом положительных результатов проведенных операций, в перспективе в Зарайской больнице планируется проведение оперативных вмешательств по тотальному эндопротезированию тазобедренного сустава», — поделился главный врач Зарайской больницы Роман Рапцун.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.