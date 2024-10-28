В больнице Ногинска приступила к работе новый врач-рентгенолог

В рядах Ногинской больницы пополнение: к своим обязанностям приступила врач-рентгенолог Ксения Сахаровская. Теперь она обследует пациентов в консультативно-диагностическом центре поликлиники № 1, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

В 2022 она окончила Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева по специальности «Лечебное дело», а в 2024 году окончила ординатуру по специальности «Рентгенология». Молодой специалист приехала в Богородский округ из города Саранск.

«Мы рады новым молодым специалистам. Значительный вклад в привлечении специалистов оказывает программа модернизации первичного звена здравоохранения. Отмечу, что для медиков Подмосковья предусмотрен ряд мер социальной поддержки как на региональном, так и на муниципальном уровне. Ксения Алексеевна получит дополнительную выплату как врач-специалист впервые трудоустроенный в Богородском городском округе», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

В настоящее время медучреждение активно ведет работу по привлечению новых кадров из других регионов страны.

С начала 2024 года в Ногинскую больницу пришли работать 50 новых врачей, а также более 100 медицинских братьев и сестер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.