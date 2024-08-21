В больнице Коломны ввели упрощенную систему выдачи медицинских справок для детей

Перед началом учебного года родители озабочены получением справок в детские сады и школы, а также в секции. Чтобы процесс получения справок не занял много времени, Коломенская больница организовала их выдачу по упрощенной схеме. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В детских поликлиниках организована работа по выдаче справок о допуске в образовательные учреждения, бассейн, секции, а также справки об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями в удобном для родителей формате. Часть справок по-прежнему можно заказать в личном кабинете портала «Здоровье», часть справок можно получить при обращении в кабинет «Справка в 1 шаг». Такой кабинет работает в детских поликлиниках № 1 и 2 в Коломне и в детской поликлинике в Озерах», — рассказала заместитель главврача Коломенской больницы по педиатрической помощи Мария Малахова-Капанадзе.

В личном кабинете портала «Здоровье» можно оформить заявку на получение в онлайн-формате следующих справок:

сертификат о профилактических прививках (156/у-93);

справка для предоставления в спортивную секцию (073/у);

выписка из амбулаторной карты. Эти справки формируются автоматически и сразу готовы к скачиванию.

справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. На ее изготовление может понадобиться до 3 рабочих дней.

Если выдача справки требует сдачи анализов и прохождение дополнительного обследования, результаты анализов и сформированные справки можно будет получить в часы работы поликлиник с 8:00 до 20:00.

Дети, проживающие на территории обслуживания сельских поликлиник, поликлиники Подлипки и поликлиники № 4, могут оформить справки в своих поликлиниках по месту жительства в часы их работы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.