В больнице Каширы открылось отделение вызовов врачей на дом

В Каширской больнице начало работу централизованное отделение медико-санитарной помощи на дому (ЦО ПСМП), ставшее частью программы Минздрава Московской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ЦО ПСМП занимается обслуживанием неотложных вызовов как для детей, так и для взрослых, а также патронажным наблюдением новорожденных и паллиативных пациентов, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посетить врача. В его составе три бригады врачей и фельдшеров, работающих семь дней в неделю с 8:00 до 20:00, включая праздничные дни.

«Организация централизованного отделения позволит существенно сократить время отклика на вызов и обеспечить индивидуальный подход к каждому пациенту. Мы стремимся сделать медицинскую помощь доступной и оперативной для каждого жителя нашего округа, особенно в тех случаях, когда визит в поликлинику невозможен», — поясняет главный врач Каширской больницы Юрий Володин.

Отделение оснащено современным оборудованием, включая аппараты для ЭКГ, реанимационные наборы, термоконтейнеры, глюкометры и другое необходимое медицинское оборудование, позволяющее оперативно оказывать медицинскую помощь. Каждый выездной экипаж имеет доступ к медицинской истории пациента. Это обеспечивает персонализированный подход и высокое качество обслуживания.

ЦО ПСМП работает по принципу централизованного управления, которое позволяет сократить время реагирования на вызовы и улучшить координацию медицинской помощи на дому.

Медицинские бригады можно вызвать по телефону 112, через региональный портал госуслуг или чат-бот «Денис Цифровой помощник КЦ МО» в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки медицинских специалистов в регионе.

«У нас большая, заметная программа по поддержке в части аренды жилья, и она дает свои эффекты. Также условия, которые предоставляют муниципалитеты, в частности, и поиски врачей, и предоставление жилья, дополнительное внимание к семьям — все они дают результат», — отметил Воробьев.