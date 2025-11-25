В больнице Домодедова более 120 жителей воспользовались плазмотерапией

В Домодедовской больнице с апреля доступна бесплатная плазмотерапия — лечение с использованием плазмы, обогащенной тромбоцитами. За это время процедурой воспользовались более 120 жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Плазмотерапия помогает при дегенеративных изменениях суставов, хронических воспалениях, травмах связок, болях в мышцах и последствиях перегрузок опорно-двигательного аппарата. Метод основан на использовании собственной крови пациента: ее центрифугируют, выделяют плазму, насыщенную тромбоцитами, и вводят в проблемную область.

По словам заведующего отделением неотложной травматологии и ортопедии Ислама Какалова, такая терапия эффективна при артрозах, бурситах, тендинитах и других заболеваниях суставов и мягких тканей. Использование собственных клеток делает процедуру безопасной и позволяет активизировать естественные механизмы восстановления.

Пациенты отмечают значительное улучшение состояния уже после нескольких процедур. Многие приходили на прием с сильной болью и ограниченной подвижностью, а уже через короткое время возвращались к привычной активности. Возможность проходить курс лечения по месту жительства стала серьезным преимуществом для тех, кто раньше ездил в столичные клиники.

Сама процедура занимает около 20 минут: пациент сдает кровь, после чего ему сразу вводят подготовленную плазму. Эта технология позволяет ускорить процесс восстановления и уменьшить болевой синдром.

Плазмотерапия проводится бесплатно в рамках медицинской помощи. Подробности можно уточнить в Домодедовской больнице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.