В больницах Подмосковья запустили новые рентген-аппараты

В Андреевской поликлинике Солнечногорской больницы и Селятинской поликлинике Наро-Фоминской больницы заработали новые цифровые рентген-аппараты. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«От оснащения больниц современной медтехникой напрямую зависит точность диагностики заболеваний. Продолжаем закупать новое оборудование в наши больницы. Так, с начала года в подмосковные медорганизации поступило 58 новых цифровых рентген-аппаратов, из них 2 сегодня заработали в Наро-Фоминской и Солнечногорской больницах. На закупку медтехники новой было направлено почти 50 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.