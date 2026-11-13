В Богородском округе поликлинике передали снегоуборочную машину

Поликлиника в деревне Большое Буньково получила снегоуборочную машину 13 ноября. Технику для безопасного доступа пациентов передали депутат Мособлдумы Ольга Попова и главный врач Ногинской больницы Антон Бондарев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники поликлиники в деревне Большое Буньково обратились к депутату Московской областной думы Ольге Поповой в августе. Они рассказали о потребности в новой технике для зимней уборки территории. Обращение стало одним из наказов, поступивших депутату во время летних встреч с жителями и трудовыми коллективами.

13 ноября Ольга Попова вместе с главным врачом Ногинской больницы Антоном Бондаревым передала учреждению снегоуборочную машину. Техника уже на месте и готова к предстоящему зимнему сезону. Ее будут использовать для расчистки подходов к поликлинике, дорожек и парковки. Это важно для удобства и безопасности пациентов, особенно пожилых и маломобильных.

Во время визита депутат и главный врач осмотрели поликлинику, познакомились с работой коллектива и пообщались с сотрудниками. Ольга Попова отметила их неравнодушие, готовность помогать и стремление создать комфортные условия для посетителей.

Пациенты в разговорах с гостями положительно оценили работу учреждения. Они поблагодарили персонал за внимательность, четкую организацию приема и заботу.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.