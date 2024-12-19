В Богородский госпиталь поставили новую мебель

В настоящее время в филиале № 3 Главного Военного Клинического Госпиталя им. Н. Н. Бурденко Минобороны России в г. Ногинск-9 проходят лечение военнослужащие, принявшие участие в специальной военной операции. Для скорейшей реабилитации наших бойцов созданы необходимые условия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К депутатам Богородского округа с просьбой помочь заменить мебель обратилось руководство госпиталя. Как театр начинается с вешалки, так любая больница начинается с приемного покоя. Мебель в приемном отделении и сестринской госпиталя в Ногинске-9 была в крайне изношенном состоянии.

С депутатом Мособлдумы Владимиром Яновичем Пекаревым и руководителем фабрики «MOON» Евгением Владимировичем Шаманским депутат округа Дмитрий Юрьевич Гусев взяли это обращение в работу. В соответствии с запросами медицинского персонала была изготовлена новая мебель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе помощь по протезированию, реабилитации и восстановлению участников спецоперации оказывают адресно.

«Если возникает какая-то особенная ситуация, например с протезами. Мы адресно помогаем в программе. В том числе с установкой бионических протезов», — сказал Воробьев.