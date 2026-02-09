В Балашихе выездная бригада «Ники Детства» обследовала детей 6 февраля

В Балашихе 6 февраля специалисты Научно-исследовательского клинического института детства Московской области приняли маленьких пациентов в рамках проекта «Ники Детства». Прием прошел на базе поликлиники № 17 Балашихинской больницы.

В составе выездной бригады работали эндокринолог, невролог, нефролог, аллерголог-иммунолог и пульмонолог. В ходе визита детям провели диагностические исследования, включая УЗИ, ЭКГ и проверку функции внешнего дыхания.

Заведующая поликлиникой № 17 Шефиха Оруджева отметила, что мобильный комплекс позволяет снизить нагрузку на поликлиники и обеспечить медицинскими осмотрами всех пациентов. Следующий приезд специалистов запланирован на март.

Состав выездной бригады может меняться. Родители могут уточнить актуальную информацию у участкового педиатра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.