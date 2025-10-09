В амбулатории Ленинского округа завершается капитальный ремонт

Во врачебной амбулатории «Горки Ленинские» Ленинского городского округа завершается капитальный ремонт, который проводится впервые с момента открытия учреждения в 2006 году. На сегодняшний день выполнено 60% запланированных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В обновленном терапевтическом отделении полностью заменили напольные и потолочные покрытия, установили современные двери и создали функциональные рабочие зоны для медицинского персонала. Кроме того, отделение будет оснащено новой мебелью. Все помещения оформлены в соответствии с актуальными стандартами брендбука медицинских учреждений. Особое внимание уделено созданию комфортной среды для маломобильных пациентов. Полностью реконструирована входная группа: теперь она стала значительно шире, оборудована удобными пандусами и перилами, что решает проблему доступности для посетителей с колясками и людей с ограниченными возможностями», — рассказал заведующий врачебной амбулаторией «Горки Ленинские» Мурад Курбанмагомедов.

В ходе ремонтных работ была проведена перепланировка терапевтического отделения. Гинекологический кабинет теперь разделен на две зоны: для консультаций и проведения осмотров, что обеспечивает большее удобство для пациенток. Также оборудованы специальные санузлы для маломобильных пациентов.

В настоящее время ведутся активные отделочные работы в педиатрическом отделении. Здесь рабочие укладывают плитку, проводят малярные работы и монтаж настенных панелей. Полное завершение ремонтных работ запланировано на конец октября 2025 года. Работы ведутся в два этапа — сначала отремонтировано терапевтическое, затем педиатрическое отделение — что позволило не прерывать процесс оказания медицинской помощи населению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.