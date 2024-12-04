В акции «Онкоскрининг» приняли участие около 140 жителей Мытищ

Очередная акция «Онкоскрининг» прошла в Мытищах, ее посетили порядка 140 человек. Троих пациентов с подозрением на новообразования кожи и молочной железы направили на дополнительное обследование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием проходил в центре амбулаторной онкологической помощи, обследование прошли жители не только Мытищ, но и городов Пушкино и Щелково. Как отметила заведующая ЦАОП Альбина Табакова, акция вызвала большой интерес у пациентов.

Проводились диагностические исследования и осмотры узкопрофильных специалистов, таких как стоматолог, онколог и гинеколог. Также все желающие могли сдать анализы, узнать свой ВИЧ-статус и сделать прививки против пневмококковой инфекции и гриппа.

Следующая акция пройдет в конце декабря. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС регионального образца и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.