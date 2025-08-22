В 35 парках Подмосковья можно будет проверить здоровье на выходных

23 и 24 августа в Московской области пройдет акция «Проверь здоровье в парке». Пройти профосмотр можно будет в 35 парках различных округов Подмосковья, в том числе в Балашихе, Химках, Раменском, Шаховской, Реутове и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала лета наши выездные медицинские бригады каждые выходные работают в парках. Любой желающий старше 18 лет может проверить основные показатели здоровья и получить консульскую врача — для этого не надо идти в поликлинику. Такой возможностью воспользовались уже почти 5 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На месте можно будет измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.