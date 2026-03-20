Ужасные боли перед свадьбой: в зубе беременной девушки забыли кусок инструмента

Россиянка рассказала, как чуть не лишилась зуба во время беременности. Алина долгое время чувствовала резкую боль, посещала клиники в Москве и на Шри-Ланке. Оказалось, что внутри зуба девушки забыли кусок инструмента.

Зуб заболел во время беременности, визуально с ним все было в порядке, стояла старая пломба. В платной московской клинике врач принял решение снять пломбу и поставил диагноз — пульпит. Нужно было удалять нерв, но доктор заметно нервничал, ведь у пациента очень изогнутые каналы. Девушке ставят лекарство и отпускают домой.

«Я мучаюсь от диких болей, мне нельзя никакой обезбол кроме парацетамола. И это за день до моей свадьбы и вылета на Шри-Ланку. Зуб болит и портит, возможно, лучшие моменты моей жизни», — рассказала Алина.

После возвращения в Москву девушка идет в ближайшую клинику. Там делают снимок и заявляют, что в зубном канале пациента застрял осколок инструмента. Вытащить его невозможно, поэтому зуб нужно удалять.

Откуда там осколок, после какого врача, уже сложно сказать. Обломок вызывал боль и воспаление, так как это инородное тело, а также невозможно было прочистить хорошо канал. Ситуация тупиковая, если честно», — поделилась пострадавшая.

Алине повезло, она нашла в столице клинику, которая специализируется на подобных случаях. Доктор смог найти четвертый канал, который до этого никто из врачей не разглядел, и удалил осколок инструмента. Работа проводилась под микроскопом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.