Урологи Воскресенской больницы представили свой опыт на конгрессе в Казани

Врачи Воскресенской больницы приняли участие в XXVI Конгрессе Российского общества урологов, который прошел 10–13 сентября 2026 года в Казани. Они представили подход к послеоперационному ведению пациентов с раком мочевого пузыря, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Конгресс организовало Российское общество урологов при поддержке Минздрава России, Минздрава Республики Татарстан, Сеченовского университета и Казанского государственного медицинского университета.

Заведующий отделением Воскресенской больницы, кандидат медицинских наук Дмитрий Андреевич Кисляков выступил в школе по раку мочевого пузыря с докладом «Послеоперационное ведение пациентов». Он представил подход больницы, сочетающий регулярный контроль, современные методы визуализации и персонализированную тактику ведения.

Школа Российского общества урологов — формат практических семинаров в рамках конгресса. Эксперты разбирают клинические случаи, обсуждают обновленные рекомендации и обмениваются опытом.

«Рак мочевого пузыря — одно из тех заболеваний, где послеоперационное наблюдение не менее важно, чем сама операция», — отметил Дмитрий Кисляков.

По словам врача, участие в конгрессе позволяет делиться опытом и учиться у коллег, чтобы пациенты получали максимально эффективную помощь.

Урологическое отделение Воскресенской больницы оказывает помощь при широком спектре заболеваний мочеполовой системы. Врачи лечат мочекаменную болезнь, заболевания почек и мочевого пузыря, мужское бесплодие и урологические онкологические заболевания. Они применяют малоинвазивные и высокотехнологичные хирургические методы, в том числе робот-ассистированные операции.

Полученные на конгрессе знания и рекомендации врачи анализируют и могут использовать в клинической работе с учетом показаний и индивидуальных особенностей пациентов. В материале больницы отделение названо одним из сильнейших в Московской области, а опыт его специалистов — признанным на федеральном уровне.

Текст: У. Зайцева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.