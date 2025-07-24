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Уральские врачи заново собрали череп офицеру, который чуть не погиб в зоне СВО

Врачи Свердловского госпиталя ветеранов войн заново собрали череп раненому офицеру, который чуть не погиб в зоне спецоперации. Бойца включили в раннюю программу реабилитации, сообщает E1.ru .

«Минно-взрывное ранение головы у офицера сопровождалось разрушением более 90% лобной, височной и теменной костей черепа, лобных пазух и костей носа», — отметили в Минздраве Свердловской области.

Раненому военному удалось спасти жизнь благодаря оперативной эвакуации из зоны СВО, а также этапному лечению и высокотехнологичной медпомощи.

После стабилизации состояния офицера, его перевезли в госпиталь. Уже тут доктора провели 3D-моделирование черепа, смогли воссоздать виртуальный прототип анатомической формы, а потом специалисты сделали индивидуальную танталово-титановую пластину, которая полностью соответствовала объему и контуру разрушенного участка черепа.

Как рассказали медики, боец удовлетворительно перенес операцию. На сегодняшний день состояние пациента стабилизировалось, видна положительная динамика. Его включили в раннюю реабилитационную программу.