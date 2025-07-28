Ультрафиолет и проблемы со сном: какие привычки портят кожу

Привычка умываться 2-3 раза в день с использованием агрессивных средств и ультрафиолетовое излучение портят кожу. Об этом сообщила врач-косметолог, хирург Валерия Алифанова.

«В жаркую солнечную погоду наносите на открытые участки тела солнцезащитный крем. Воздержитесь от частого посещения солярия, чтобы сохранить здоровье кожи. Также у многих людей существует особенность спать на одном боку. Если это происходит постоянно, на коже лица формируются заломы, появляются морщины», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

По ее словам, умываться стоит только утром и вечером и наносить косметику со сбалансированным рН, каждый раз нанося увлажняющий крем, после купания не стоит вытирать кожу полотенцем.

Стоит обратить внимание и на постельное белье: его нужно менять по мере необходимости, иначе бактерии и грязь вызовут прыщи и воспаления.