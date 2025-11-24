Ультрафиолет и курение: названы основные факторы преждевременного старения кожи

С течением времени человеческий организм претерпевает изменения, и кожа, будучи самым большим и заметным органом, одной из первых демонстрирует признаки старения. Иногда они возникают раньше, чем должны, что свидетельствует о преждевременном старении. Врач-дерматолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Нана Носарева рассказала, какие факторы ускоряют процессы старения кожи, сообщает Газета.ru .

По ее словам, процесс старения делится на два типа: естественное и преждевременное. Первый развивается постепенно и обычно становится заметен после 30 лет.

«Полностью остановить хронологическое старение нельзя, но замедлить его правильным уходом, здоровыми привычками и косметологическими процедурами — вполне реально», — подчеркнула врач.

Ультрафиолетовое излучение и курение

В большинстве случаев ранние признаки старения обусловлены воздействием внешних факторов. Одним из наиболее агрессивных является ультрафиолетовое излучение. Продолжительное нахождение под солнцем в период его максимальной активности приводит к повреждению клеток кожи, снижению ее упругости и образованию морщин.

Еще одним значимым негативным фактором является курение, добавила Носарева. Никотин негативно влияет на цвет лица, уменьшает плотность и защитные функции кожи. У курящих людей часто отмечаются тусклый оттенок кожи, расширенные поры и проявление сосудистой сетки — результат хронического недостатка кислорода в тканях и разрушения коллагена.

Стресс, недостаток сна и неправильное питание

Существенный вклад в ускорение старения вносят стрессовые ситуации и недостаток сна. Как объяснила косметолог, постоянное напряжение увеличивает концентрацию кортизола и адреналина, что приводит к разрушению гиалуроновой кислоты и ослаблению коллагеновых волокон. В результате гормонального дисбаланса кожа становится более сухой, теряет тургор, а повышенная выработка кожного сала способствует расширению пор и воспалительным процессам.

«Неправильное питание также ускоряет возрастные изменения. Избыток сладкого, фастфуда и жирной пищи ухудшает структуру коллагена, вызывает обезвоживание клеток и провоцирует появление морщин и тусклого цвета лица», — добавила Носарева.

Для поддержания здоровья кожи специалист рекомендует контролировать достаточное потребление белка — около 1 грамма на килограмм массы тела. В случае необходимости его дефицит можно компенсировать с помощью добавок, но только после консультации с врачом.

Важность правильного ухода за кожей

По словам косметолога, еще одной распространенной причиной преждевременного старения является неправильно подобранный или вовсе отсутствующий уход за кожей. Средства, не соответствующие типу кожи, могут усугубить сухость, раздражение или жирность.

«Поддерживать молодость помогает комбинация простых мер: здоровый образ жизни, снижение уровня стресса, регулярный и правильно подобранный домашний уход и защита кожи от внешних воздействий», — заключила Носарева.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.