Укомплектованность медицинскими кадрами в больнице Лыткарина достигла 88%

На данный момент в городской больнице Лыткарина работают 133 врача и 183 человека среднего медицинского персонала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этом году в систему здравоохранения города привлечены 35 врачей и 36 работников среднего медицинского звена. Сейчас 2 эндокринолога, детские отоларинголог и офтальмолог приступили к работе. Ведем переговоры с неврологом. В привлечении новых медицинских кадров большую роль играют программы губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы муниципалитета Константина Кравцова по поддержке работников сферы здравоохранения», — сказал главный врач Лыткаринской больницы Сергей Андреев.

На муниципальном уровне предусмотрены следующие меры поддержки: единовременная выплата в размере 60 000 рублей медработникам среднего звена (медсестрам и медбратьям, впервые поступающим на работу в государственные городские учреждения здравоохранения), компенсация транспортных расходов на проезд до места работы.

Узнать об актуальных вакансиях Лыткаринской городской больницы можно на сайте hh.ru, а также в отделе кадров по адресу: Московская область, город Лыткарино, улица Коммунистическая, дом № 63, корпус 1, 1 этаж, или по телефону: 8 (495) 552-34-09.

Список наиболее востребованных специальностей в Лыткаринской больнице: врач-педиатр в ДШО, невролог, анестезиолог, рентгенолаборант, рентгенолог, фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории, медицинские сестры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.